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Сотни часов в пробках ежегодно: Москва снова стала мировым лидером по загруженности дорог

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В 2020 году московская городская агломерация стала мировым лидером по загруженности дорог. Рейтинг городов с большими пробками представила голландская фирма TomTom, занимающаяся производством навигационных систем и составлением карт.

Сотни часов в пробках ежегодно: Москва снова стала мировым лидером по загруженности дорог

С 2019 года компания применяет новую систему расчетов, и дорожная ситуация анализируется не только в столице России, но и в части Московской области.

В 2019 году Москва заняла шестое место рейтинга. При этом общий уровень загруженности столичной агломерации в 2020 году снизился с 59% до 54% в сравнении с годом ранее. Загруженность автомагистралей упала на 5%.

В TomTom отмечают, что в среднем каждый московский водитель за год потратил 200 часов на пробки. Ежедневно в дорожных заторах автомобилисты теряли от 22 до 30 минут.

Самая высокая загруженность дорог в столице (97%) наблюдалась в пятницу 25 декабря. Наименьшее количество пробок (8%) было зафиксировано в апреле 2020 года. Тогда в Москве и области начали действовать ограничительные меры из-за пандемии Covid-19.

Высокий показатель загруженности дорог Москвы в прошлом году составители рейтинга объясняют высокими темпами восстановления города после карантина. С похожим комментарием выступил и Дептранс Москвы. Там отметили, что в связи с эпидемией москвичи стали больше ездить на машинах. Количество автомобилистов выросло на 4%, увеличившись на 155 тысяч новых машин, сказали в ведомстве.

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«Разные города принимали различные меры для борьбы пандемией. В то время, как в Европе практически весь год продолжаются ограничения, Москва почти полностью восстановилась, а режим самоизоляции в столице продлился лишь с апреля до начала июня», — комментирует Дептранс столицы.

Второе место в рейтинге занимает индийский Мумбаи с показателем транспортной загрузки в 53%. Такая же загруженность в 2020 году была в Боготе и Маниле. На пятом месте разместился Стамбул. Среди российских городов в топ-20 рейтинга попали Новосибирск, Санкт-Петербург и Самара.

В 2018 году Москва уже занимала первое место по степени загруженности дорог по версии исследовательской компании Inrix.

Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock

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