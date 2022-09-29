Бывший сотрудник Алексея Кудрина возглавил GR «Яндекса»

Экс-директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов, работавший с ее председателем Алексеем Кудриным в течение 10 лет, возглавил GR (Government Relations) «Яндекса», пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, Демидов уволился из Счетной палаты около недели назад, после чего занял пост руководителя GR «Яндекса».

Ранее СМИ писали, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5%-ую долю в компании за помощь в разделении российского и международного бизнеса «Яндекса».

Павел Демидов на протяжении десяти лет работал с Алексеем Кудриным. В 2012-2016 годах он был советником в Фонде по поддержке гражданских инициатив, а в 2018 году стал помощником председателя Счетной палаты, позднее занял должность директора департамента по внешним коммуникациям.

Один из источников допустил, что по окончании полномочий председателя Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) Кудрин также может перейти в «Яндекс».

«Это уже вопрос времени. Кудрину необходимо передать все дела», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщения о возможном переходе политика в «Яндекса» опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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