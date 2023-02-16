Google попросила своих сотрудников помочь в обучении чат-бота Bard — аналога ChatGPT

Гонка нейросетевых чат-ботов заставила Google пойти на дополнительные меры – корпорация попросила сотрудников принять участие в обучении чат-бота Bard, которого корпорация создала как аналог популярному ChatGPT. Сотрудники Google должны будут потратить несколько часов на обучение Bard и проверку его ответов.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам корпорации письмо, в котором попросил их протестировать чат-бота Bard и проверить его ответы. Об этом сообщает CNBC.
Каждого сотрудника попросили потратить от двух до четырех часов в неделю на тестирование Bard через корпоративную среду. Как именно нужно проводит тестирование в письме не указано. Глава Google отметил, что чат-боты имеют огромный потенциал применения даже не в будущем, а в настоящем.
Google представила основанного на технологиях искусственного интеллекта чат-бота Bard 7 февраля. Проект должен стать аналогом ChatGPT, который в последнее время обрел значительную популярность и даже стал самым быстрорастущим приложением в истории.
Во время первой презентации чат-бота Bard ошибся, неправильно ответив на вопрос о том, как были получены снимки планет и экзопланет вне Солнечной системы. После этого конфуза акции материнской компании Google на бирже Nasdaq рухнули на 9%.
Фото на обложке: gguy /
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