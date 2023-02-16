Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google попросила своих сотрудников помочь в обучении чат-бота Bard — аналога ChatGPT

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гонка нейросетевых чат-ботов заставила Google пойти на дополнительные меры – корпорация попросила сотрудников принять участие в обучении чат-бота Bard, которого корпорация создала как аналог популярному ChatGPT. Сотрудники Google должны будут потратить несколько часов на обучение Bard и проверку его ответов.

Google попросила своих сотрудников помочь в обучении чат-бота Bard — аналога ChatGPT

Генеральный директор Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам корпорации письмо, в котором попросил их протестировать чат-бота Bard и проверить его ответы. Об этом сообщает CNBC.

Каждого сотрудника попросили потратить от двух до четырех часов в неделю на тестирование Bard через корпоративную среду. Как именно нужно проводит тестирование в письме не указано. Глава Google отметил, что чат-боты имеют огромный потенциал применения даже не в будущем, а в настоящем.

Google представила основанного на технологиях искусственного интеллекта чат-бота Bard 7 февраля. Проект должен стать аналогом ChatGPT, который в последнее время обрел значительную популярность и даже стал самым быстрорастущим приложением в истории.

Во время первой презентации чат-бота Bard ошибся, неправильно ответив на вопрос о том, как были получены снимки планет и экзопланет вне Солнечной системы. После этого конфуза акции материнской компании Google на бирже Nasdaq рухнули на 9%.

Фото на обложке: gguy / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Успех ChatGPT привлек внимание инвесторов к ИИ
  2. 2 Мошенники стали предлагать купить доступ к аккаунту для работы с ChatGPT
  3. 3 7 главных проблем Bing, Bard и поисковых систем с ИИ
  4. 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  5. 5 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 февраля 2023

Программа кредитования на инвестиционные цели от Правительства Москвы

16 февраля 2023

RLT.Hack

16 февраля 2023

VK NFT x Definition

Все ВОЗМОЖНОСТИ