Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в платформу для привлечения средств и увеличения доходов музыкантов Soundeon . Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.

На Soundeon фанаты покупают роялти (права на доходы с произведений артистов). Вырученные с продажи деньги музыканты используют для продвижения своего творчества.

«С помощью механизма краундфандинга фанаты получают доступ к будущим доходам музыкантов, в которых инвестируют. Музыканты получают поддержку для записи и развития своих альбомов. Мы стартовали с инди-музыкантов, сейчас будем активно развиваться и привлекать артистов разных жанров», — пояснил сооснователь компании Вадим Курочкин.

На платформе артисты также смогут привлечь средства фанатов для организации концертов. С поддержкой своей аудитории артист получит возможность самостоятельно решать, когда и где он выступает.

«Сейчас индустрия так устроена, что хорошо зарабатывают только те артисты, за спинами которых стоят крупные лейблы. Мы не считаем это справедливым. Мы фактически объединим деньги и искусство. Это и есть новая экономика, в которой творчество станет настоящей профессией, где труд даже очень молодых музыкантов оплачивается по достоинству», — заявил сооснователь компании Владимир Авдеев.

Ментором Soundeon выступает рок-музыкант и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Объем инвестиций ФРИИ и Soundeon не раскрывают. Привлеченные средства компания направит на развитие на рынке Европы.

Фото: Soundeon