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«Южный ИТ-парк» ищет стартапы для участия в акселераторе

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Южный ИТ-парк» проводит новый набор стартапов в акселератор. Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно до 24 августа.

«Южный ИТ-парк» ищет стартапы для участия в акселераторе

Участники получат:

  • доступ к образовательным материалам и библиотеке;
  • индивидуального трекера;
  • рабочее место в коворкинге;
  • возможность доработать продукт;
  • шанс представить свой проект потенциальным заказчикам и инвесторам.

Подать заявку могут стартапы на любом этапе развития. Сначала участники пройдут образовательный интенсив, а затем — четырехмесячную акселерационную программу.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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