«Южный ИТ-парк» ищет стартапы для участия в акселераторе

Евгения Хрисанфова
«Южный ИТ-парк» проводит новый набор стартапов в акселератор. Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно до 24 августа.
«Южный ИТ-парк» ищет стартапы для участия в акселератореЕвгения Хрисанфова
Участники получат:
- доступ к образовательным материалам и библиотеке;
- индивидуального трекера;
- рабочее место в коворкинге;
- возможность доработать продукт;
- шанс представить свой проект потенциальным заказчикам и инвесторам.
Подать заявку могут стартапы на любом этапе развития. Сначала участники пройдут образовательный интенсив, а затем — четырехмесячную акселерационную программу.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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