«Южный ИТ-парк» ищет стартапы для участия в акселераторе

«Южный ИТ-парк» проводит новый набор стартапов в акселератор. Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно до 24 августа.

Участники получат:

доступ к образовательным материалам и библиотеке;

индивидуального трекера;

рабочее место в коворкинге;

возможность доработать продукт;

шанс представить свой проект потенциальным заказчикам и инвесторам.

Подать заявку могут стартапы на любом этапе развития. Сначала участники пройдут образовательный интенсив, а затем — четырехмесячную акселерационную программу.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

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