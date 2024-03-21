Запуск ракеты-носителя «Союз» к МКС не состоялся из-за технической ошибки

Запуск ракеты-носителя «Союз» с космонавтами из России, Белоруссии с США, который должен был произойти в четверг 21 марта, не состоялся из-за технической ошибки. Это первый случай отмены запуска ракеты с находящимся внутри экипажем в истории российской космонавтики, отметили эксперты.
Запуск ракеты-носителя «Союз» к Международной космической станции не состоялся из-за технической ошибки. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока, рассказал «РИА Новости» глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Пуск ракеты с космодрома Байконур был отменен в 16:21 мск, NASA вело прямую трансляцию события. К МКС должны были отправиться космонавты Олег Новицкий из России, Марина Василевская из Белоруссии, Трейси Дайсон из США.
Историк космонавтики Александр Железняков отметил, что это первая в истории российской космонавтики отмена запуска ракеты-носителя с находящимся внутри экипажем.
Следующую попытку запуска «Союза» предварительно назначили на субботу 23 марта.
Фото на обложке: Vera Larina /
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