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Совет директоров «МТС Банка» рекомендовал направить на дивиденды 3,1 млрд рублей

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Совет директоров ПАО «МТС Банк» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год. Совладельцам предлагается перечислить 3,1 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, следует из сообщения банка.
Совет директоров «МТС Банка» рекомендовал направить на дивиденды 3,1 млрд рублей
  1. Новости

Совет директоров ПАО «МТС Банк» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год. Как говорится в сообщении банка, совладельцам будет перечислено 3,1 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год.

На каждую обыкновенную акцию рекомендовано выплатить 89,31 рубля, а привилегированную — 4 575,64 рубля, говорится в сообщении компании. Банк ранее никогда не выплачивал дивиденды.

«Дивиденды на одну привилегированную акцию установить в размере 4575,64 рубля в соответствии со следующим расчетом: $45,0005, что составляет 5% от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере $900,01, пересчитанных по официальному курсу доллара, установленному Банком России на 1 января 2025 года (101,6797 рубля за доллар). Дивиденды на одну обыкновенную акцию установить в размере 89,31 рубля», — уточнили в компании.

Окончательное решение о выплате дивидендов акционеры банка утвердят на годовом собрании, которое назначено на 27 июня 2025 года. Дата закрытия реестра — 11 июля 2025 года.

Согласно дивидендной политике банка, на дивиденды он направляет от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО с 2025 года. На 1 апреля 2025 года число физлиц среди акционеров «МТС Банка» составило 95,4 тыс. человек.

Чистая прибыль «МТС Банка» по МСФО в 2024 году достигла 12,4 млрд рублей, сократившись на 0,8% по сравнению с 2023 годом.

На конец 2024 года уставный капитал «МТС Банка» состоял из 34 млн 629 тыс. 063 обыкновенные акций и 600 привилегированных. Доли конечных бенефициаров банка не раскрываются из-за санкций. По данным «Контур Фокус», 99,82% банка принадлежали «Мобайл телесистемс» в 2021 году. Среди совладельцев указывались Владимир и Феликс Евтушенковы, Дмитрий Зубов.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM

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