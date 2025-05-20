Совет директоров «МТС Банка» рекомендовал направить на дивиденды 3,1 млрд рублей

Совет директоров ПАО «МТС Банк» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год. Как говорится в сообщении банка, совладельцам будет перечислено 3,1 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год.

На каждую обыкновенную акцию рекомендовано выплатить 89,31 рубля, а привилегированную — 4 575,64 рубля, говорится в сообщении компании. Банк ранее никогда не выплачивал дивиденды.

«Дивиденды на одну привилегированную акцию установить в размере 4575,64 рубля в соответствии со следующим расчетом: $45,0005, что составляет 5% от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере $900,01, пересчитанных по официальному курсу доллара, установленному Банком России на 1 января 2025 года (101,6797 рубля за доллар). Дивиденды на одну обыкновенную акцию установить в размере 89,31 рубля», — уточнили в компании.

Окончательное решение о выплате дивидендов акционеры банка утвердят на годовом собрании, которое назначено на 27 июня 2025 года. Дата закрытия реестра — 11 июля 2025 года.

Согласно дивидендной политике банка, на дивиденды он направляет от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО с 2025 года. На 1 апреля 2025 года число физлиц среди акционеров «МТС Банка» составило 95,4 тыс. человек.

Чистая прибыль «МТС Банка» по МСФО в 2024 году достигла 12,4 млрд рублей, сократившись на 0,8% по сравнению с 2023 годом.

На конец 2024 года уставный капитал «МТС Банка» состоял из 34 млн 629 тыс. 063 обыкновенные акций и 600 привилегированных. Доли конечных бенефициаров банка не раскрываются из-за санкций. По данным «Контур Фокус», 99,82% банка принадлежали «Мобайл телесистемс» в 2021 году. Среди совладельцев указывались Владимир и Феликс Евтушенковы, Дмитрий Зубов.

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