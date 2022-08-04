Борис Герцовский, Игорь Бухман и Иван Таврин выйдут из совета директоров Nexters

Игорь Бухман, Борис Герцовский и Иван Таврин покинут совет директоров Nexters. Таврин уйдет со всех руководящих постов, Бухман и Герцовский продолжат участвовать в управлении Nexters и быть одними из основных акционеров компании.
Об изменениях в составе совета директоров Nexters рассказала в релизе, посвященному публикации квартального финансового отчета.
Иван Таврин перестанет председательствовать в совете директоров Nexters и занимать руководящие должности в компании.
Один из основных акционеров Nexters Игорь Бухман покинет совет директоров, также как и сооснователь компании Борис Герцовский. Оба продолжат участвовать в управлении Nexters. Дмитрий Бухман и Андрей Фадеев сохранят места в совете директоров.
«Изменения в операционной деятельности, оптимизация и другие инициативы, включая усиление совета директоров, были шагами, необходимыми для того, чтобы вывести нашу компанию на правильный путь», – отметил сооснователь и генеральный директор Nexters Андрей Фадеев.
В состав совета директоров войдут три независимых директора: Тал Шохам, Мари Холив и Ольга Лоскутова. Доля независимых директоров в совете Nexters превысит половину и достигнет 71%.
Также Nexters отчиталась о рекордной квартальной выручки в $126 млн и ростом на 45% год к году, и рекордной чистой прибыли в размере $23 млн – во втором квартале 2021 года компания получила убыток в $12 млн.
Фото на обложке: T. Schneider /
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