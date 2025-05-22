Совет директоров «Софтлайна» впервые рекомендовал дивиденды в 1 млрд рублей

В 2018-2023 годах «Софтлайн» не платил дивиденды.

Согласно дивидендной политике «Софтлайн», принятой в июне 2023 года, выплата дивидендов по обыкновенным акциям не должна быть меньше 1 млрд рублей или быть ниже 25% от чистой прибыли компании по МСФО. По итогам 2024 года на дивиденды рекомендовано направить 55% от чистой прибыли по МСФО, полученной в размере 1,8 млрд рублей.

Также совет директоров рекомендовал включить в совет директоров компании Романа Кувшинов, который возглавит кластер высокотехнологичного оборудования. Из действующего состава совета в списке кандидатов отсуствует Светлана Ильичева. В совете директоров остаются сын основателя «Софтлайна» Игоря Боровикова — Сергей Боровиков, экс-президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов, глава «Софтлайна» Владимир Лавров и другие.

Дата годового собрания акционеров, на котором будут окончательно утверждены дивиденды, пока не назначена. По данным «Интерфакса», собрание пройдет в июне 2025 года.

По данным «Контур Фокуса», на конец 2024 года, 39,37% компании принадлежали ООО «Аталайя», еще 14,56% — ООО «Софтлайн проекты». Благодаря вторичному размещению акций и привлечению новых инвесторов, число акционеров компании превысило 150 тысяч, а free-float достиг 16%.

В отчете компании за 2024 год указано, что ее основному акционеру принадлежат 42,17% акций, еще 14,56% у подконтрольной компании, члены органов управления владеют 4,8%, из них 2,2% у членов совета директоров. У институциональных владельцев, комбинированных фондов, а также в доверительном управлении находится доля в 18,3%. У прочих акционеров — 20,17%.

По данным «Руспрофайл», 100% в «Аталайя» владеет ЗПИФ «Аксиома Капитал» под управлением «Баланс Эссет Менеджмент». До апреля 2023 года компанией владел Игорь Боровиков. Конечные бенефициары «Софтлайн проекты» скрыты. До июля 2023 года компанией владел Боровиков.

ПАО «Софтлайн» было создано в 2017 году, на момент основания 100% были у Игоря Боровикова. В 2024 году чистая прибыль «Софтлайна» составила 1,8 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза с 3,1 млрд рублей в 2023 году.

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