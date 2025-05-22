Совет директоров «Софтлайна» впервые рекомендовал дивиденды в 1 млрд рублей
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В 2018-2023 годах «Софтлайн» не платил дивиденды.
Согласно дивидендной политике «Софтлайн», принятой в июне 2023 года, выплата дивидендов по обыкновенным акциям не должна быть меньше 1 млрд рублей или быть ниже 25% от чистой прибыли компании по МСФО. По итогам 2024 года на дивиденды рекомендовано направить 55% от чистой прибыли по МСФО, полученной в размере 1,8 млрд рублей.
Также совет директоров рекомендовал включить в совет директоров компании Романа Кувшинов, который возглавит кластер высокотехнологичного оборудования. Из действующего состава совета в списке кандидатов отсуствует Светлана Ильичева. В совете директоров остаются сын основателя «Софтлайна» Игоря Боровикова — Сергей Боровиков, экс-президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов, глава «Софтлайна» Владимир Лавров и другие.
Дата годового собрания акционеров, на котором будут окончательно утверждены дивиденды, пока не назначена. По данным «Интерфакса», собрание пройдет в июне 2025 года.
По данным «Контур Фокуса», на конец 2024 года, 39,37% компании принадлежали ООО «Аталайя», еще 14,56% — ООО «Софтлайн проекты». Благодаря вторичному размещению акций и привлечению новых инвесторов, число акционеров компании превысило 150 тысяч, а free-float достиг 16%.
В отчете компании за 2024 год указано, что ее основному акционеру принадлежат 42,17% акций, еще 14,56% у подконтрольной компании, члены органов управления владеют 4,8%, из них 2,2% у членов совета директоров. У институциональных владельцев, комбинированных фондов, а также в доверительном управлении находится доля в 18,3%. У прочих акционеров — 20,17%.
По данным «Руспрофайл», 100% в «Аталайя» владеет ЗПИФ «Аксиома Капитал» под управлением «Баланс Эссет Менеджмент». До апреля 2023 года компанией владел Игорь Боровиков. Конечные бенефициары «Софтлайн проекты» скрыты. До июля 2023 года компанией владел Боровиков.
- ПАО «Софтлайн» было создано в 2017 году, на момент основания 100% были у Игоря Боровикова. В 2024 году чистая прибыль «Софтлайна» составила 1,8 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза с 3,1 млрд рублей в 2023 году.
Фото на обложке: Summit Art Creations / Shutterstock / FOTODOM
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