Крупные IT-компании России создали совет по развитию цифровых платформ

Крупные IT-компании России создали совет цифровых платформ. Это саморегулируемый орган, целью которого является развитие платформенной занятости и защита интересов ее участников. В совет вошли «Яндекс», Ozon, Wildberries«СберМаркет» и другие компании.

Несколько крупных IT-компаний России приняли хартию о принципах развития цифровых платформ, которая подразумевает создание саморегулируемого органа по развитию таких платформ, сообщил Forbes.

В саморегулируемый совет вошли «СберМаркет», «Яндекс», Ozon, Avito и Wildberries, к хартии также присоединились «Газпром нефть», YouDo и HeadHunter.

Своей целью совет называет ускорение развития отрасли, оптимизацию бизнес-процессов, расширение присутствия цифровых платформ во всех регионах России.

Также совет будет развивать платформенную занятость, то есть гибкий формат работы, при котором онлайн-платформы предоставляют услуги, и защищать интересы участников хартии.

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