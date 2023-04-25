Крупные IT-компании России создали совет по развитию цифровых платформ

Крупные IT-компании России создали совет цифровых платформ. Это саморегулируемый орган, целью которого является развитие платформенной занятости и защита интересов ее участников. В совет вошли «Яндекс», Ozon, Wildberries«СберМаркет» и другие компании.
Несколько крупных IT-компаний России приняли хартию о принципах развития цифровых платформ, которая подразумевает создание саморегулируемого органа по развитию таких платформ, сообщил Forbes.
В саморегулируемый совет вошли «СберМаркет», «Яндекс», Ozon, Avito и Wildberries, к хартии также присоединились «Газпром нефть», YouDo и HeadHunter.
Своей целью совет называет ускорение развития отрасли, оптимизацию бизнес-процессов, расширение присутствия цифровых платформ во всех регионах России.
Также совет будет развивать платформенную занятость, то есть гибкий формат работы, при котором онлайн-платформы предоставляют услуги, и защищать интересы участников хартии.
Фото на обложке: canadastock /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Вспомнить все: пять трендов 2022 года в digital-рекламе
- 2 Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии
- 3 Не Европой единой: на какие рынки нужно выходить уже сейчас?
- 4 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
- 5 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2023
25 апреля 2023
26 апреля 2023