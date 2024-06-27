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Комиссия Совфеда вернула депутатам проект изменений в закон «О такси»

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Проект изменений в федеральный закон «О такси», касающийся самозанятых и открытия филиалов службами такси, отправлен на доработку. Об этом говорится в заключении комиссии Совета Законодателей Совфеда РФ, опубликованном 26 июня.

Комиссия Совфеда вернула депутатам проект изменений в закон «О такси»
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Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики Совфеда РФ рассмотрела предложенные петербургскими депутатами изменения в ФЗ «О организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» и отправила их на доработку. Заключение комиссии опубликовано на сайте Госдумы РФ.

Депутаты предлагали отвязать выдачу разрешений на работу самозанятых в такси от региона их места жительства и уменьшить число заказов, необходимых для обязательного открытия региональных филиалов служб такси.

Законодательная инициатива была рассмотрена Комитетом по экономической политике, аналитическим и правовым управлениями аппарата Совфеда РФ, правовым управлением аппарата Госдумы РФ.

Комитет Совфеда поддержал отмену требования к получению самозанятым разрешения на работу в такси только на территории места нахождения (места жительства), где он встал на налоговый учет. Подобное требование, прописанное в законе, «привело к дефициту водителей, что повлияло на стоимость услуги по перевозке и на время ожидания такси», полагают в комитете. Норма начала действовать с 1 сентября 2023 года.

С другой стороны, отмечается в заключении комиссии, отсутствие региональной привязки помешает проведению контрольно-надзорных мероприятий в отношении самозанятых. В свою очередь в аналитическом управлении полагают, что никакого ограничения для самозанятых в законе не прописано, речь идет только о неправильном толковании, а таксист может получить разрешение на работу в необходимом регионе, даже не будучи зарегистрирован в нем, а только фактически пребывая там.

Депутаты также предлагали изменить условия работы служб заказа такси, например, сократить число заказов в сутки, после которого служба должна оформлять филиал в субъекте РФ. В настоящее время лимит составляет 4 тысяч заказов, депутаты предлагали снизить его до 1 тысячи. Данная мера, считают в Совфеде, требует дополнительного обсуждения, так как может привести к росту цен. Также было отклонено предложение перенести вступление в силу действия нормы о филиале с 1 сентября на 1 марта 2025 года.

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«Создание службой заказа такси разветвленной сети филиалов на территории Российской Федерации приведет к увеличению расходов, которые будут включены в комиссию, взимаемую с перевозчика, что, в свою очередь, приведет к росту стоимости перевозки для населения», — говорится в отзыве

В Совфеде посчитали, что пока нет понимания, как работают и будут работать эти нормы закона, поэтому изменять их не имеет смысла.

Региональным депутатам было рекомендовано доработать проект законодательной инициативы с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении комиссии, и снова внести его в Государственную Думу.

  • Согласно данным исследования аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, число водителей в Москве, Санкт-Петербурге и их агломерациях с 2021 по 2023 годы увеличилось с 345 тыс. до 367 тыс. человек. В то же время, чем меньше населенный пункт, тем сильнее сокращение числа поездок и падение числа водителей. За пределами городов-миллионников снижение числа водителей может достигать 36-44%. По данным аналитиков, рост финансовых и административных издержек водителей такси, а также иные объективные факторы в значительной степени повлияли на переток водителей в крупные населенные пункты.
  • Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на доклад МЕФТ сообщила, что органы власти в 84 регионах считают, что закон «О такси» вызвал серьезные проблемы с организацией работы перевозчиков. Среди проблем отмечались высокие цены на автомобили, дороговизна страхования и дефицит водителей, малое количество мер поддержки.
  • Депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал ввести мораторий на пункты закона, касающиеся самозанятых, ввести отдельное регулирование для них и снизить стоимость страховки.

Фото на обложке: Igor Link / Shutterstock

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