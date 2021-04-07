Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Zoom пригрозили блокировкой в России

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Совет Федерации может заблокировать сервис видеоконференций Zoom на территории России, если тот примет решение о прекращении взаимодействия с российскими государственными учреждениями.

Zoom пригрозили блокировкой в России

Накануне Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. 

«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», — заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Сенатор выразил надежду на то, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний, отметив, что пока информация о таком запрете исходит лишь от одного из региональных дистрибьюторов сервиса.

По мнению экспертов, блокировка Zoom в России не отразится на финансовых показателях компании. Как заявил газете «Коммерсантъ» основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов, Zoom старается не работать на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на капитализацию компании. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком, нежели стоимостью акций».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: yalcinsonat1 / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

08 апреля 2021

Акселератор студенческих проектов Кубок Преактум

10 апреля 2021

День инвестора акселератора Krokit

10 апреля 2021

Онлайн-марафон об искусственном интеллекте

15 апреля 2021

Форум Impulse Технологии непрерывных изменений & Employee Experience

15 апреля 2021

Health Tech Show

Все ВОЗМОЖНОСТИ