Zoom пригрозили блокировкой в России

Совет Федерации может заблокировать сервис видеоконференций Zoom на территории России, если тот примет решение о прекращении взаимодействия с российскими государственными учреждениями.

Накануне Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», — заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Сенатор выразил надежду на то, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний, отметив, что пока информация о таком запрете исходит лишь от одного из региональных дистрибьюторов сервиса.

По мнению экспертов, блокировка Zoom в России не отразится на финансовых показателях компании. Как заявил газете «Коммерсантъ» основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов, Zoom старается не работать на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на капитализацию компании. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком, нежели стоимостью акций».

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