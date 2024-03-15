Совкомбанк отчитался о получении рекордной чистой прибыли за 2023 год

Совкомбанк отчитался о получении рекордной чистой прибыли за 2023 год. Ее объем составил 95 млрд рублей при росте чистого процентного дохода на 35% и рентабельности капитала в 45%.

Объем полученной Совкомбанком чистой прибыли за 2023 год стал рекордным за всю историю организации. Показатель составил 95 млрд рублей, следует из финансового отчета банка.

Около трети от полученных 95 млрд рублей составили доходы от торговых операций, объем которых прогнозировать сложно. Чистый процентный доход Совкомбанка составил 139 млрд рублей, показав рост год к году на 35%.

Розничный кредитный портфель банка показал рост на 6% до 796 млрд рублей, увеличившись в основном за счет автокредитов (+65%) и ипотечных займов (+36%).

Совкомбанк рассчитывает получить сравнимый результат по прибыли за 2024 год, а в 2025 году ожидает выхода на новый рекорд по объему прибыли.

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