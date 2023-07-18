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«Совкомбанк» проведет реорганизацию — замороженные из-за санкций активы передадут отдельному юрлицу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акционеры «Совкомбанка» одобрили его реорганизацию. Будет создано отдельное юрлицо, которому передадут замороженные из-за санкций активы, а также обязательства перед лицами, связанными с «недружественными» странами.

«Совкомбанк» проведет реорганизацию — замороженные из-за санкций активы передадут отдельному юрлицу

Акционеры «Совкомбанка» одобрили его реорганизацию, сообщили в пресс-службе банка.

В рамках реорганизации будет создано отдельное юридическое лицо, которое получит заблокированные из-за санкций активы, а также примет обязательства перед лицами, связанными с «недружественными» странами. 

«Это позволит банку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, а также позволит снизить эффект от создания резервов в отношении заблокированных активов и будет иметь незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы», – отметил первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

Активы получит ООО «Содействие международным расчетам», предприятие было зарегистрировано в 2022 году. Согласно федеральному закону, стоимость передаваемых юрлицу активов не должна быть меньше стоимости обязательств перед иностранными кредиторами.

«Совкомбанк» находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза. Банк отключен от американской финансовой системы и международной системы SWIFT.

Фото на обложке: Alexxx Shmel / Shutterstock

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