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Совладелец сети премиальных химчисток Bianca Ядадья Исаков вышел из проекта

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Совладелец сети премиальных химчисток Bianca Ядадья Исаков вышел из проекта. Как стало известно Русбейс, предприниматель передал принадлежавшие ему 10% в управляющей компании ГК «Бианка» — ООО «Бианка Ис» — основателю Артуру Тащяну.
Совладелец сети премиальных химчисток Bianca Ядадья Исаков вышел из проекта
  1. Новости

В настоящее время у Артура Тащяна 90% в «Бианка Ис», еще 10% — у Давида Тащяна. Изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 21 мая. Исаков получил 4% в «Бианка Ис» в 2021 году и тогда же стал гендиректором компании, затем он нарастил долю до 10% в апреле 2023 года и ушел с поста главы компании.

Русбейс направил запрос предпринимателю.

  • ООО «Бианка Ис» владеет 100% ООО «Икс Драй» (выручка за 2024 год 451,2 млн рублей, чистая прибыль — 105,5 млн рублей) и ООО «Бианка Премиум» (выручка 589,9 млн рублей, чистая прибыль — 59,9 млн рублей). Выручка самой «Бинка Ис» в 2024 году составила 48,7 млн рублей, а чистая прибыль — 124,9 млн рублей. Все три компании входят в ГК «Бианка».

ООО «Бианка Премиум» — производственно-торговая компания с собственным производством и розничной сетью дистрибуции услуг. Предприятие оказывает услуги чистки, ремонта и реставрации элементов одежды физическим и юридическим лицам, говорится в его отчетности.

Фабрика компании площадью 2500 кв. м. расположено в Москве и оснащена современным оборудованием европейских производителей, использует инновационные технологии для деликатной чистки изделий любой сложности.

Розничная сеть (35 пунктов приема) представлена собственными пунктами — 31 пункт химчистки в Москве и Московской области и одним в Казани. В составе компании также открыты и работают по франшизе под брендом Bianca четыре пункта химчистки в Москве. У компании есть служба доставки, которая оказывает услуги в формате door-to-door delivery по Москве, Московской области и Казани.

ООО «Бианка Ис» и «Икс Драй» подробную отчетность не публикуют.

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В мае «Бианка Премиум» сообщила о завершении размещения облигаций БО-02, всего было размещено 180 тыс. бумаг по цене в 100 рублей каждая. Таким образом, компания привлекла 180 млн рублей.

Фото на обложке: BearFotos / Shutterstock / FOTODOM

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