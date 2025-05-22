Совладелец сети премиальных химчисток Bianca Ядадья Исаков вышел из проекта
- Новости
В настоящее время у Артура Тащяна 90% в «Бианка Ис», еще 10% — у Давида Тащяна. Изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 21 мая. Исаков получил 4% в «Бианка Ис» в 2021 году и тогда же стал гендиректором компании, затем он нарастил долю до 10% в апреле 2023 года и ушел с поста главы компании.
Русбейс направил запрос предпринимателю.
- ООО «Бианка Ис» владеет 100% ООО «Икс Драй» (выручка за 2024 год 451,2 млн рублей, чистая прибыль — 105,5 млн рублей) и ООО «Бианка Премиум» (выручка 589,9 млн рублей, чистая прибыль — 59,9 млн рублей). Выручка самой «Бинка Ис» в 2024 году составила 48,7 млн рублей, а чистая прибыль — 124,9 млн рублей. Все три компании входят в ГК «Бианка».
ООО «Бианка Премиум» — производственно-торговая компания с собственным производством и розничной сетью дистрибуции услуг. Предприятие оказывает услуги чистки, ремонта и реставрации элементов одежды физическим и юридическим лицам, говорится в его отчетности.
Фабрика компании площадью 2500 кв. м. расположено в Москве и оснащена современным оборудованием европейских производителей, использует инновационные технологии для деликатной чистки изделий любой сложности.
Розничная сеть (35 пунктов приема) представлена собственными пунктами — 31 пункт химчистки в Москве и Московской области и одним в Казани. В составе компании также открыты и работают по франшизе под брендом Bianca четыре пункта химчистки в Москве. У компании есть служба доставки, которая оказывает услуги в формате door-to-door delivery по Москве, Московской области и Казани.
ООО «Бианка Ис» и «Икс Драй» подробную отчетность не публикуют.
В мае «Бианка Премиум» сообщила о завершении размещения облигаций БО-02, всего было размещено 180 тыс. бумаг по цене в 100 рублей каждая. Таким образом, компания привлекла 180 млн рублей.
Фото на обложке: BearFotos / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть кофейню»
- 1 E-commerce стало самым востребованным направлением среди предпринимательниц Рекламные бюджеты женщин в VK выросли на 57%, а обороты на Flowwow на 70% 22 мая 17:18
- 2 Почти 60% строительных и демонтажных компаний России планируют увеличить штат в 2025 году Бизнес в сфере сноса столкнулся с дефицитом кадров на фоне роста 20 мая 15:56
- 3 Наполнение российского рынка новыми международными брендами сократилось в 2-3 раза В первом квартале появилось не более пяти новых иностранных брендов 20 мая 15:45
- 4 Иностранные компании стали реже уходить из России В первом квартале было совершено девять сделок по продаже активов 15 мая 16:28