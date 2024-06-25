Совокупный оборот российских разработчиков ПО вырос на 19,4% за год

Совокупный оборот российских разработчиков ПО вырос на 19,4%. По итогам 2023 года он составил почти 1,98 трлн трлн рублей — на увеличении доходов сказались внутренние продажи софта, доля которых в общем обороте превысила 70%.

Российские разработчики программного обеспечения нарастили оборот по итогам года на 19,4% до 1,98 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Руссофт».

На повышении оборота сказались рост продаж внутри России и уменьшение влияния экспортных доходов, отметили аналитики.

Доля продаж софта на внутреннем рынке превысила 70% и составила 1,51 трлн рублей. Год к году этот показатель в деньгах увеличился на 35,3%.

При этом заказная разработка программного обеспечения пришла в упадок — на нее пришлось 28,9% продаж сервисных компаний и 7,4% продуктовых компаний. В 2022 году эти показатели были на уровне 70% и 20% соответственно.

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