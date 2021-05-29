«Союз» успешно вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb

Все спутники OneWeb выведены успешно. Прошедший запуск увеличил число космических аппаратов OneWeb на орбите до 218 единиц

Партия из 36 спутников связи компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока «Фрегат» после старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», сообщается в Twitter «Роскосмоса».

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении.

Прошедший запуск увеличил число космических аппаратов OneWeb на орбите до 218 единиц.

Коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов в видео в YouTube-канале «Роскосмоса» также заявил, что услуги связи будут технически доступны с территории страны в конце 2021 года. По его словам,после завершения альфа- и бета-тестирования системы OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг в РФ.

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