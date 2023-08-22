«Союзмультфильм» и «КБ Продакшн» создадут семь мобильных развивающих игр для детей

«Союзмультфильм» и разработчик видеоигр «КБ Продакшн» начнут совместный проект по разработке мобильных игр с персонажами продуктов киностудии, выяснил «Коммерсантъ». Планируется семь игр, Институт развития интернета (ИРИ) выделит на проект порядка 100 млн рублей в виде гранта. В целом затраты оцениваются в 140-200 млн рублей.
По словам источника на рынке игровой индустрии, «КБ Продакшн» уже получила 100 млн от ИРИ и в качестве партнера в нескольких проектах выбрала «Союзмультфильм». В партнерстве с киностудией будет создано 7 игр, всего в проекте их 10.
Грант в 100 млн рублей одобрили еще в 2023 году, но получен он только недавно. Также лишь сейчас удалось договориться о сотрудничестве с «Союзмультфильмом». Релиз игр ожидается в I квартале 2024 года.
«Это будут некоммерческие игры, без рекламы. Для нас это возможность удержать команду разработчиков, сохранить студию», — сообщил основатель и директор «КБ Продакшн» Виталий Козлов.
В киностудии рассказали, что мобильные игры будут предназначены для детей дошкольного возраста. В основу лягут сюжеты и персонажи современных проектов «Союзмультфильма», в их числе — «Ну, погоди! Каникулы», «Умка», «Простоквашино», «Оранжевая корова» и «Енотки».
Это будут развивающие продукты, которые научат детей считать и повысят их эрудицию. По словам источника, на этапе питчинга проекта «Союзмультфильм» предлагал в качестве персонажа Чебурашку, но от него отказались.
Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала «Союзмультфильм»
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