«Союзмультфильм» и «КБ Продакшн» создадут семь мобильных развивающих игр для детей

«Союзмультфильм» и разработчик видеоигр «КБ Продакшн» начнут совместный проект по разработке мобильных игр с персонажами продуктов киностудии, выяснил «Коммерсантъ». Планируется семь игр, Институт развития интернета (ИРИ) выделит на проект порядка 100 млн рублей в виде гранта. В целом затраты оцениваются в 140-200 млн рублей.

По словам источника на рынке игровой индустрии, «КБ Продакшн» уже получила 100 млн от ИРИ и в качестве партнера в нескольких проектах выбрала «Союзмультфильм». В партнерстве с киностудией будет создано 7 игр, всего в проекте их 10.

Грант в 100 млн рублей одобрили еще в 2023 году, но получен он только недавно. Также лишь сейчас удалось договориться о сотрудничестве с «Союзмультфильмом». Релиз игр ожидается в I квартале 2024 года.

«Это будут некоммерческие игры, без рекламы. Для нас это возможность удержать команду разработчиков, сохранить студию», — сообщил основатель и директор «КБ Продакшн» Виталий Козлов.

В киностудии рассказали, что мобильные игры будут предназначены для детей дошкольного возраста. В основу лягут сюжеты и персонажи современных проектов «Союзмультфильма», в их числе — «Ну, погоди! Каникулы», «Умка», «Простоквашино», «Оранжевая корова» и «Енотки».

Это будут развивающие продукты, которые научат детей считать и повысят их эрудицию. По словам источника, на этапе питчинга проекта «Союзмультфильм» предлагал в качестве персонажа Чебурашку, но от него отказались.

Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала «Союзмультфильм»