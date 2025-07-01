Импортозамещение Лабубу: Союзмультфильм со своим Чебубу рискует нарваться на международный иск

Породив нового персонажа, киностудия, прославившаяся массовыми исками к продавцам контрафактных Чебурашек, подала сразу пять заявок в Роспатент на регистрацию игрушек и бренда Чебубу, так похожего на Лабубу. Эксперты считают, что киностудия идет по лезвию ножа: заявки могут не зарегистрировать, а китайский правообладатель придет с исками уже к россиянам.

Заявки в Роспатент на Чебубу оформлены на все возможные в России классы МКТУ (все виды товаров и услуг). К каждой прилагаются в ассортименте изображения с персонажами, похожими одновременно как на Чебурашку, так и на Лабубу. Пятая заявка — комплексная включает в себя сразу четыре фигуры и снова слово «Чебубу».

Вот так выглядит в ассортименте гибрид Чебурашки и Лабубу в исполнении «Союзмультфильма»:

Как сообщила ТАСС председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, у киностудии серьезные бизнес-планы. В 2025 году она возьмется за выпуск коллекции игрушек-подвесок Чебубу. Кроме того регистрация необходима, что защитить именно Чебурашку от подделок.

Скрещивая Чебурашку с Лабубу, Слащева мыслит в правильном направлении с точки зрения продаж, свидетельствуют данные статистики. На главном российском маркетплейсе Wildberries — настоящий ажиотаж вокруг Лабубу. Россияне не жалеют денег на китайского игрушку Лабубу. По данным аналитиков MPSTATS Data (предоставлены RB.RU), в июне со складов Wildberries отгрузили Лабубу на 178,5 млн рублей (россияне выкупили 159 тыс. игрушек), это в 21 раз больше чем в мае (5 тыс. штук на 8,5 млн рублей). А вот чебурашек почти никто не покупает, если сравнивать с Лабубу. В мае удалось продать 2,2 тыс. игрушки на 2,1 млн рублей, а в июне — 3,6 тыс. на 2,5 млн рублей. А ведь еще в марте популярность героев была одинаково — продавалось по 200 штук каждого.

О появлении Чебубу впервые стало известно в конце мая, когда телеканала ТНТ анонсировал будущий новогодний фильм «Чебубу и другие приключения Шурика». И почти одновременно планы сорвались. Неожиданно директор канала Тина Канделаки заявила, что «никакого Чебубу» в фильме не будет, его полностью исключат из сценария, а сам фильм перезовут в «Другие приключения Шурика». Не понравился персонаж и депутатам из Госдумы. Зампредседателя парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов объяснял «Паламентской газете», что игрушка Чебубу — это гибрид творческого выгорания и креативного упадка и называл ее «жутким големом».

Всему виной желания хайпа, считают маркетологи.

«Подражание хайповым идеям — дело привычное, чаще всего это — "шутки на один раз", но "Союзмультфильму" выпала редкая удача: и пародийное название, и пародийный персонаж достаточно органично смотрятся. Новый ушастый герой вполне может стать самостоятельным», — считает специалист в области нейминга и маркетинга, автор телеграм-канала «Бюро названий» Вадим Дунаев.

Дунаев добавил, что волны ажиотажа быстро проходят, поэтому создателям Чебубу «стоит поспешить». Правда, спешка может обернуться проблемами. Пока регистрация прав на Чебубу под вопросом, считает руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев.

«Действительно, слова "Чебубу" и "Лабубу" имеют определенную степень сходства, кроме того, игрушки "Лабубу" пользуются огромной популярностью на нашем рынке. В совокупности эти факторы могут послужить основанием для отказа в регистрации "Чебубу". Кроме того, на данном этапе китайская компания Pop mart, которая создала Лабубу, может возражать против регистрации товарного знака "Чебубу" и направить в материалы заявки "Союзмультфильма" свои письменные аргументы против такой регистрации», — объяснил патентный поверенный.

В перспективе «Союзмультфильм», чьими исками против предпринимателей, продававших контрафактных «чебурашек», завалены российские суды, может сам стать ответчиком. Но пока «Союзмультфильм» не использует персонажей и слово «Чебубу» в коммерческой деятельности со стороны китайской компании предъявить ему нечего, добавляет Гулиев. По данным аналитической системы MPSTATS Data, в продажу на WB Чебубу не поступали.

«Если использование Чебубу без регистрации в Роспатенте имеет место, то правообладатель Pop Mart может предъявить соответствующую претензию и обратиться в суд, но для этого он должен доказать суду, что наши "Чебубу" и его "Лабубу" действительно являются сходными до степени смешения», — говорит эксперт. Штраф за каждое нарушение может достигать 5 млн рублей.

Гулиев также не исключил, что регистрация «Чебубу» – это защитная регистрация, направленная на исключение злоупотребления со стороны третьих лиц. Не исключено, что «Союзмультфильм» собирает весомые аргументы для предотвращения подобной имитации.

RB.RU направил запрос о получении разрешения со стороны китайской компании в «Союзмультфильм».

Фото на обложке: FLUX AI