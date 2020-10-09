Читатели Rusbase пожаловались, что с YouTube исчезли популярные советские мультфильмы. В «Союзмультфильме» заявили, что взаимодействие с интернет-платформами требует определенного уровня эксклюзивности. Теперь увидеть мультики можно на платформе Premier, доступ к части из них платный.

В «Союзмультфильме» рассказали, почему удалили популярные советские мультики с YouTube