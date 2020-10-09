В «Союзмультфильме» рассказали, почему удалили популярные советские мультики с YouTube
Читатели Rusbase пожаловались, что с YouTube исчезли популярные советские мультфильмы. В «Союзмультфильме» заявили, что взаимодействие с интернет-платформами требует определенного уровня эксклюзивности. Теперь увидеть мультики можно на платформе Premier, доступ к части из них платный.
«Классическая коллекция киностудии "Союзмультфильм" по-прежнему доступна в сети интернет, однако сейчас будет постепенно меняться формат ее просмотра — фильмы из YouTube перейдут на ряд популярных российских видеосервисов, где будут доступны в разных режимах просмотра, в том числе и на бесплатной основе», — сообщили Rusbase в компании.
Сейчас увидеть «золотую коллекцию» «Союзмультфильма», короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты можно на платформе Premier. Часть самых известных мультиков, в том числе «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Умка», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане» и «38 попугаев», можно посмотреть бесплатно.
Подписка на полный набор, включающий больше тысячи фильмов без рекламы, стоит 129 рублей в месяц.
В «Союзмультфильме» заявили, что таким образом берегут мультики от контрафактного копирования.
«Годы незаконного распространения снизили понимание ценности "золотой коллекции", и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус. В новом году различные коллекции картин киностудии "Союзмультфильм" будут также доступны и на других видеосервисах», — отметили в компании.
Фото: Natalja Nikolaeva / Shutterstock
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