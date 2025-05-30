ClickHouse с основателями из России привлекла $350 млн на масштабирование
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«Раунд возглавила компания Khosla Ventures при участии новых инвесторов BOND, IVP, Battery Ventures и Bessemer Venture Partners, а также существующих инвесторов, включая Index Ventures, Lightspeed, GIC, Benchmark, Coatue, FirstMark и Nebius. Раунд последовал за инвестициями в размере более $300 млн, в результате чего общий объем финансирования превысил $650 млн», — сообщила компания.
Деньги будут направлены на масштабирование разработки продукта, поддержку глобальной экспансии и углубление партнерских отношений с клиентами и поставщиками технологий, создающими следующую волну приложений на основе ИИ.
По данным Bloomberg, компания по итогам раунда С получила оценку в $6 млрд.
В дополнение к этому финансированию для ClickHouse была открыта кредитная линия в размере $100 млн, организаторами выступили Stifel и Goldman Sachs.
ClickHouse выросла более чем на 300% за последний год и теперь обслуживает более 2000 клиентов в различных отраслях от финтеха и транспорта до потребительских товаров и здравоохранения. Среди новых клиентов — Anthropic, Tesla и аргентинская Mercado Libre, говорится в сообщении компании. ClickHouse уже сотрудничает с Sony, Meta, Memorial Sloan Kettering, Lyft и Instacart, а также инноваторами в области ИИ Sierra, Poolside, Weights & Bases, Langchain и другими.
- В октябре 2021 года ClickHouse привлекла $250 млн и стала «единорогом», достигнув оценки в $2 млрд. На привлеченные средства она планировала вдвое расширить штат. Лид-инвесторами раунда выступили фонды Coatue и Altimeter. Кроме них в ClickHouse вложился ее основатель «Яндекс», а также Benchmark Capital, Index Ventures, Lightspeed, Redpoint, Almaz, FirstMark и Lead Edge.
- По данным Crunchbase, ClickHouse привлекала $50 млн в сентябре 2021 года от Benchmark Capital и Index Ventures в ходе раунда А.
ClickHouse основали «Яндекс» совместно с фондами Benchmark Capital и Index Ventures в сентябре 2021 года. Изначально СУБД ClickHouse была разработана в «Яндексе» для обработки логов «Яндекс․метрики», писал Cnews.
ClickHouse — высокопроизводительная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, позволяющая выполнять аналитические запросы в режиме реального времени на структурированных больших данных. Система способна масштабироваться до десятков триллионов записей и петабайтов данных. Первый прототип ClickHouse появился в 2009 году, а в 2016-м компания выложила технологию в открытый доступ.
В настоящее время на сайте компании указаны ее основатели — это Аарон Кац, Алексей Миловидов и Юрий Израилевский.
Фото на обложке: DC Studio / Shutterstock / FOTODOM
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