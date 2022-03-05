S&P Dow Jones Indices исключит акции российских компаний из своих индексов

Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) по итогам консультации с участниками рынка принял решение об удалении из своих фондовых индексов акций российских компаний в результате введенных санкций.

«S&P DJI объявляет, что удалит все акции, котирующиеся и/или зарегистрированные в России (включая ADR и GDR), из своих стандартных индексов по нулевой цене», — говорится в сообщении S&P DJI.

Кроме того, S&P DJI переклассифицирует Россию из «развивающегося рынка (emerging markets) в «самостоятельный» (standalone). Провайдер отметил, что такое решение принято в связи с ухудшением уровня доступности российского рынка.

Принятые решения вступают в силу до открытия торгов 9 марта 2022 года.

Переоценка статуса «самостоятельного» рынка России будет проводиться в рамках ежегодного обзора классификации стран S&P DJI за 2023 год. Для возвращение статуса «развивающегося рынка» необходимо будет пройти стандартный процесс пересмотра классификации страны.

Ранее об исключении российских акций и облигаций из индекса развивающихся рынков сообщил Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI).

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