СП Сбербанка и Cognitive Technologies разработало робота для калибровки беспилотных комбайнов и тракторов

Компания Cognitive Pilot разработала и вывела на рынок цифрового помощника Cognitive Smart Calibration для калибровки беспилотной сельскохозяйственной техники.

СП уже производит наделенных искусственным интеллектом роботов Cognitive Agro Pilot для автономного управления зерноуборочным комбайном, трактором или опрыскивателем. Система позволяет сократить потери урожая на 13%, а сроки — на 25%.

При выполнении сельхозработ требуется сантиметровая точность, поэтому инженерам приходилось донастраивать пилота. С появлением системы Cognitive Smart Calibration процессс свелся к нажатию двух кнопок.

«Это примерно как автолюбителю поменять в гараже колеса с дисками на летней резине на зимнюю», — пояснил технический директор Cognitive Pilot Антон Емельянов.

Планируется, что новая система снизит стоимость автономного управления сельхозтехникой на 10-15%, а время обслуживания и простоя — на 15-20%.

В продажу технология поступит в 2022 году. По данным компании, мировой рынок подобных систем к 2025 году достигнет $14,4 млрд.

Компания Cognitive Pilot создана в 2019 году. В числе ее клиентов «Эконива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «Агрокомплекс им. Ткачева» и другие. 30% в компании принадлежит Сбербанку, а 70% — у Cognitive Technologies.

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Фото на обложке: pexels.com