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СП Сбербанка и Cognitive Technologies разработало робота для калибровки беспилотных комбайнов и тракторов

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Компания Cognitive Pilot разработала и вывела на рынок цифрового помощника Cognitive Smart Calibration для калибровки беспилотной сельскохозяйственной техники.

СП Сбербанка и Cognitive Technologies разработало робота для калибровки беспилотных комбайнов и тракторов

СП уже производит наделенных искусственным интеллектом роботов Cognitive Agro Pilot для автономного управления зерноуборочным комбайном, трактором или опрыскивателем. Система позволяет сократить потери урожая на 13%, а сроки — на 25%. 

При выполнении сельхозработ требуется сантиметровая точность, поэтому инженерам приходилось донастраивать пилота. С появлением системы Cognitive Smart Calibration процессс свелся к нажатию двух кнопок.

«Это примерно как автолюбителю поменять в гараже колеса с дисками на летней резине на зимнюю», — пояснил технический директор Cognitive Pilot Антон Емельянов.

Планируется, что новая система снизит стоимость автономного управления сельхозтехникой на 10-15%, а время обслуживания и простоя — на 15-20%.

В продажу технология поступит в 2022 году. По данным компании, мировой рынок подобных систем к 2025 году достигнет $14,4 млрд.

Компания Cognitive Pilot создана в 2019 году. В числе ее клиентов «Эконива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «Агрокомплекс им. Ткачева» и другие. 30% в компании принадлежит Сбербанку, а 70% — у Cognitive Technologies.

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Фото на обложке: pexels.com

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