Российская «Спейс 1» ведет переговоры о расширении с владельцами зданий в Дубае

«Спейс 1» планирует добавить к уже имеющимся 3 тыс. кв. м в бизнес-центре Al Salam Tower площадки в других локациях.

Российская компания «Спейс 1» (Space 1) планирует увеличить площадь своих сервисных офисов в Дубае в два раза до конца 2024 года. Об этом RB.RU сообщил руководитель проекта Space 1 в Дубае Владимир Большаков.

«Вакансия на первой площадке Space 1 в Дубае почти нулевая, поэтому мы рассматриваем варианты расширения на 2,5-3 тыс. квадратных метров», — заявил руководитель проекта Большаков.

У Space 1 уже есть 3 тыс. кв. м сервисных офисов в Дубае в бизнес-центре Al Salam Tower у метро «Дубай Интернет Сити». Это рабочие пространства, созданные по российским стандартам Space 1, вместимостью от 10 до 120 рабочих мест и стоимостью от 850-900 долларов в месяц за одно рабочее место

Большаков пояснил, что клиенты могут сразу заехать в полностью готовый офис и быть избавленными от необходимости заниматься ремонтом и дальнейшим обслуживанием, так как стоимость уже включает мебель, IT-инфраструктуру корпоративного класса, защищенный доступ в интернет, кофе, клининг, парковочные места и административную поддержку. Арендаторы площадок получают доступ к мобильному приложению для доступа в офис без карточек, HelpDesk, сервису печати, бронированию переговорных комнат и другим услугам.

Клиентами Space 1 в половине случаев становятся российские компании, решившие открыть представительства в Дубае, еще 50% субарендаторов — это международные и местные организации.

«Наш типичный клиент в этом городе — это компании, которые либо уже обосновались в Дубае и имеют в штате от 20-30 сотрудников, либо новые компании, выходящие на рынок ОАЭ сразу с планами по быстрому росту количества персонала. Также решения Space 1 подходят тем, кто в моменте расширяется, нанимая дополнительных сотрудников и кому нужно заехать быстро», — пояснил Большаков.

Сейчас Space 1 ведет переговоры с владельцами зданий в Дубае, чтобы арендовать площадки и превратить их в сервисные офисы. Из-за дефицита качественных площадок класса «А» собственники начинают «отбирать» потенциальных арендаторов, предпочитая крупнейшие международные корпорации небольшим компаниям.

По оценкам Space 1, в настоящее время спрос на офисы класса «А» выше предложения, рост ставок за прошедший год составил около 20-25%.

Планы «Спейс 1» по расширению оправданы. Операционный директор Whitewill Dubai Ольга Панькина заявила RB.RU, что сервисные офисы класса «А» — очень перспективное направление для Дубая.

«Благодаря налоговым преференциям огромное количество компаний со всего мира релоцировалось в Дубай. Качественных офисных площадей не хватает», — отметила Панькина.

Эксперт добавила, что, например, офисы класса «А» в районе Business Bay стоят порядка 900 долларов за кв. м в год. Часто клиенты берут помещение и делают в нем реновацию за свой счет, что замедляет операционную деятельность.

Фото на обложке: Space 1