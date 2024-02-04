Астронавт «Роскосмоса» Кононенко установил мировой рекорд по времени пребывания в космосе

В воскресенье российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции (МКС), установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. Астронавт «Роскосмоса» превзошел достижение соотечественника Геннадия Падалки.
Как сообщает «Роскосмос», Олег Кононенко является командиром отряда космонавтов госкорпорации. Для 59-летнего россиянина это пятый полет в карьере. В 11:30:08 по московскому времени суммарное время пребывания астронавта в космосе составило 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.
Завершение текущей экспедиции команды Кононенко запланировано на 23 сентября 2024 года. К этой дате суммарная длительность космических полетов астронавта составит 1 110 суток.
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