Сеть сервисных офисов Space 1 возьмет в субаренду площади EY

Сеть сервисных офисов Space 1 займется управлением 4,8 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре «Аврора бизнес парк», которые арендует аудиторская компания EY (до ребрендинга — Ernst & Young). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на стороны сделки.

Речь идет об избыточных площадях, которые появились из-за перехода части сотрудников EY на удаленную работу. В компании рассчитывают, что привлечение профильного оператора повысит ликвидность недвижимости. Соглашение заключено по схеме revenue sharing: около 30% доходов от сдачи недвижимости в аренду будет получать Space 1, а 70% — EY.

EY занимает площади в «Аврора бизнес парк» на Садовнической набережной в центре Москвы с 2003 года. Собственник объекта — O1 Properties. Эта же компания контролирует сеть Space 1, которая существует с 2019 года и объединяет офисы в 13 локациях.

По мнению участников рынка, O1 пытается сохранить договор аренды с EY, предлагая компании разными способами минимизировать убытки.

В Space 1 отмечают, что сделка с EY, скорее всего, станет не единственным соглашением подобного формата. Компания ведет несколько переговоров, детали которых пока не раскрывает.

Исполнительный директор Space 1 Павел Федоров предполагает, что операторы гибких офисов в Москве могут занять четверть высвобожденных бизнесом площадей. По его словам, самыми востребованными для таких операторов будут объекты в центре города, в деловом центре «Москва-Сити» и на Ленинградском проспекте.