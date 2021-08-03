Илон Маск показал двигатели Raptor сверхтяжелой ракеты SpaceX Super Heavy для миссии на Марс

Илон Маск показал сборку двигателей Raptor для многоразовой сверхтяжелой ракеты SpaceX Super Heavy, которая должна доставить корабль для миссии на Марс в 2023 году. На ракету высотой 70 метров и диаметром 9 метров установили 29 двигателей.

Фотографиями сборки основатель SpaceX Илон Маск поделился в Twitter.

Двигательная сборка из 29 элементов получила название Booster 4. На ней, как ожидается, ракета Super Heavy отправит корабль для миссии на Марс в 2023 году.

В конечном варианте на ракете установят 33 двигателя. 29 элементов установили для проведения испытаний. Монтаж занял 14 часов.

Многоразовую ракету Super Heavy планирует использовать в качестве ускорителя для вывода на орбиту корабль Starship.

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Фото: Elon Musk / Twitter