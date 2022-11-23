Американская SpaceX решила засудить украинскую компанию «Старлинк» из-за названия

Головная компания SpaceX подала в суд на украинского поставщика услуг связи «Старлинк» из-за названия. Ответчиком в деле выступит в том числе Укрпатент, который задолго до прихода SpaceX в Украину зарегистрировал бренд Starlink от украинской «Старлинк».

SpaceX обратилась в украинский суд с требованием досрочно прекратить действие прав на торговый знак Starlink, принадлежащий украинскому поставщику услуг связи ООО «Старлинк». Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на базу данных суда. Первое заседание по существу дела должно состояться 8 декабря.

Ответчиком по делу, помимо ООО «Старлинк», выступает украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент). Ведомство зарегистрировало бренд Starlink, заявку на который подало ООО «Старлинк», в 2011 году.

При этом SpaceX зарегистрировала украинскую дочернюю компанию «Старлинк Юкрейн» только в 2022 году, а сама сеть спутниковой связи Starlink, услуги которой предоставляет SpaceX, впервые начала работать в 2015 году.

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