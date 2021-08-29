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Многоразовая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантическом океане

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане, сообщила SpaceX.

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантическом океане

Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon была запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:14 по времени Восточного побережья США (10:14 мск). Ступень совершила посадку на новую автономную плавучую платформу компании A Shortfall of Gravitas.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был направлен к Международной космической станции. Ожидается, что корабль прибудет на МКС и совершит стыковку в понедельник, 30 августа.

Запуск был осуществлен в рамках контракта между SpaceX и NASA. Cargo Dragon содержит груз весом более 2200 кг, предназначенный для научных экспериментов, а также оборудование для тестирования на МКС, медицинские материалы и другие грузы, отмечает Space.com.

Для SpaceX это 21-й запуск ракеты в 2021 году, а также 23-я миссия по доставке грузов на орбитальную лабораторию NASA. До конца 2021 года ожидается как минимум еще один подобный запуск.

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Фото: YMZK-Photo / Shutterstock

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