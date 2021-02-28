SpaceX показала концепт лифта Starship для спуска на поверхность Луны

В рамках программы Human Landing System (HLS) компания Илона Маска SpaceX представила концепт лифта для космического корабля Starship. Лифт будет использоваться для спуска и подъема астронавтов на поверхность Луны и обратно. Об этом сообщает портал Teslarati.

Программа HLS направлена на создание коммерческого посадочного модуля для отправки экипажа на Луну в 2024 году. Для участия в ней были выбраны 3 частные компании: Blue Origin Джеффа Безоса, Dynetics и SpaceX.

При этом предложение SpaceX было сочтено самым рискованным, и на его развитие компания получила всего $135 млн. В свою очередь, Dynetics дали порядка $250 млн, Blue Origin — $570 млн. По результатам разработок NASA выберет одного или двух кандидатов, в зависимости от вероятности их успеха.

За 9 месяцев проекта Dynetics и Blue Origin представили дизайн нескольких аппаратов и два макета из картона, пенопласта и дерева, пишет издание.

SpaceX тем временем построила не менее 8 полномасштабных прототипов звездолета, провела более 12 их испытаний и выполнила несколько пробных полетов в космос.

Также отмечается, что построенный недавно прототип лифта для звездолета уже был протестирован. Вместе с тем, подход SpaceX все еще считается самым рискованным. Поэтому компания должна доказать NASA абсолютную безопасность и надежность устройства.

Фото: Teslarati