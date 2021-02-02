SpaceX объявила о наборе космических туристов для полета на орбиту Земли до конца года

SpaceX планирует отправить космических туристов с космодрома на мысе Канаверал на низкую околоземную орбиту до конца года. Отбор кандидатов уже начался, сообщается на сайте компании.

Первая коммерческая космическая миссия будет называться Inspiration4. Командиром экипажа на борту корабля Dragon заявлен 37-летний основатель компании Shift4 Payments, миллиардер Джаред Исаакман. Он же оплатит полет для трех других участников миссии.

Для того, чтобы стать кандидатом в члены экипажа, необходимо сделать пожертвование для детской онкологической больницы имени Св. Джуда, уточнили в SpaceX. Минимальный размер благотворительного взноса составляет $10. Подать заявку на отбор можно на сайте миссии.

Имена космических туристов объявят в течение месяца. Подготовку частных астронавтов будут вести специалисты SpaceX. Их ждет моделирование миссии, тренировки в условиях микрогравитации, невесомости и других формах стресс-тестирования.

Сам полет будет длиться несколько дней. По его завершении корабль Dragon войдет в атмосферу Земли и приземлится у побережья Флориды, обещают организаторы миссии.

Фото: Sergey Nivens/ Shutterstock