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SpaceX объявила о наборе космических туристов для полета на орбиту Земли до конца года

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

SpaceX планирует отправить космических туристов с космодрома на мысе Канаверал на низкую околоземную орбиту до конца года. Отбор кандидатов уже начался, сообщается на сайте компании.

SpaceX объявила о наборе космических туристов для полета на орбиту Земли до конца года

Первая коммерческая космическая миссия будет называться Inspiration4. Командиром экипажа на борту корабля Dragon заявлен 37-летний основатель компании Shift4 Payments, миллиардер Джаред Исаакман. Он же оплатит полет для трех других участников миссии.

Для того, чтобы стать кандидатом в члены экипажа, необходимо сделать пожертвование для детской онкологической больницы имени Св. Джуда, уточнили в SpaceX. Минимальный размер благотворительного взноса составляет $10. Подать заявку на отбор можно на сайте миссии.

Имена космических туристов объявят в течение месяца. Подготовку частных астронавтов будут вести специалисты SpaceX. Их ждет моделирование миссии, тренировки в условиях микрогравитации, невесомости и других формах стресс-тестирования.

Сам полет будет длиться несколько дней. По его завершении корабль Dragon войдет в атмосферу Земли и приземлится у побережья Флориды, обещают организаторы миссии.

Фото: Sergey Nivens/ Shutterstock

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