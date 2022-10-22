Компанию SpaceX оштрафовали на $18 тыс. из-за комы инженера

Компанию SpaceX оштрафовали на сумму более $18 тыс. после инцидента, в результате которого один из работников Илона Маска на несколько месяцев впал в кому.
Инженер по интеграции получил травму головы 18 января во время тестирования детали ракеты на объекте SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, напоминает Business Insider.
Именно последняя претензия была классифицирована как самое серьезное нарушение с наивысшей степенью тяжести 10, согласно сводке OSHA.
Семья Кабады создала
Фото на обложке: Unsplash
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