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Компанию SpaceX оштрафовали на $18 тыс. из-за комы инженера

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компанию SpaceX оштрафовали на сумму более $18 тыс. после инцидента, в результате которого один из работников Илона Маска на несколько месяцев впал в кому.

Компанию SpaceX оштрафовали на $18 тыс. из-за комы инженера

Инженер по интеграции получил травму головы 18 января во время тестирования детали ракеты на объекте SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, напоминает Business Insider.

Администрация по охране и гигиене труда (OSHA) сообщила в отчете о расследовании несчастного случая, что обнаружила два нарушения техники безопасности в отношении этого дела.

Первое нарушение касалось программы компании по предотвращению несчастных случаев (были приняты недостаточные меры по обеспечению безопасности), а второе касалось обслуживания многокомпонентных и цельных ободных колес, используемых на больших транспортных средствах (частный случай для сложных производств). 

Именно последняя претензия была классифицирована как самое серьезное нарушение с наивысшей степенью тяжести 10, согласно сводке OSHA.

Инженер Франсиско Кабада, отец троих детей из Лос-Анджелеса, проводил проверку двигателя Raptor V2, когда из-за повышенного давления от устройства отлетел клапан и попал в голову сотрудника, в результате чего тот получил перелом черепа.

Семья Кабады создала страницу поддержки на GoFundMe, назвав его «основным кормильцем», а его сестра 16 марта опубликовала видео на TikTok о том, как сильно семья скучала по нему.

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SpaceX ситуацию не комментирует.

Фото на обложке: Unsplash

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