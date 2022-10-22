Компанию SpaceX оштрафовали на $18 тыс. из-за комы инженера

Компанию SpaceX оштрафовали на сумму более $18 тыс. после инцидента, в результате которого один из работников Илона Маска на несколько месяцев впал в кому.

Инженер по интеграции получил травму головы 18 января во время тестирования детали ракеты на объекте SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, напоминает Business Insider.

Администрация по охране и гигиене труда (OSHA) сообщила в отчете о расследовании несчастного случая, что обнаружила два нарушения техники безопасности в отношении этого дела.

Первое нарушение касалось программы компании по предотвращению несчастных случаев (были приняты недостаточные меры по обеспечению безопасности), а второе касалось обслуживания многокомпонентных и цельных ободных колес , используемых на больших транспортных средствах (частный случай для сложных производств).

Именно последняя претензия была классифицирована как самое серьезное нарушение с наивысшей степенью тяжести 10, согласно сводке OSHA.

Инженер Франсиско Кабада, отец троих детей из Лос-Анджелеса, проводил проверку двигателя Raptor V2, когда из-за повышенного давления от устройства отлетел клапан и попал в голову сотрудника, в результате чего тот получил перелом черепа.

Семья Кабады создала страницу поддержки на GoFundMe , назвав его «основным кормильцем», а его сестра 16 марта опубликовала видео на TikTok о том, как сильно семья скучала по нему.

SpaceX ситуацию не комментирует.

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