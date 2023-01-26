SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 с рекордной в истории запусков массой полезной нагрузки

SpaceX отправила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с рекордной в истории запусков массой полезной нагрузки. Общий вес 56 спутников Starlink составил 19,4 тонны.

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon 9 состоялся утром 26 января с мыса Канаверал в американском штате Флорида. На околоземную орбиту были выведены 56 спутников Starlink компании SpaceX.

Общая масса всех спутников, или так называемой полезной нагрузки, составила 17,4 метрических тонны, или 19,4 тонны. Это рекордная в истории масса, которую ракета подняла в космос за один полет, отметили в SpaceX.

Данный старт был девятым для ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX в 2023 году и 205-ым за всю историю запусков. Последний старт состоялся 19 января – компания вывела на орбиту 51 спутник Starlink.

SpaceX по проекту спутниковой связи Starlink уже развернула на орбите 3,4 тыс. космических аппаратов.

Фото на обложке: SpaceX