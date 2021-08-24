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SpaceX поставила 100 тыс. терминалов для приема интернета из космоса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Космическая компания SpaceX отгрузила 100 тыс. терминалов для приема интернета через сервис Starlink. С начала месяца у проекта появилось 10 тыс. новых подписчиков.

SpaceX поставила 100 тыс. терминалов для приема интернета из космоса

Проект по раздаче «космического» интернета Starlink работает уже в 14 странах, сообщил глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

В списке стран — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Дания, Португалия, Новая Зеландия, Австралия.

В других странах заявки на получение лицензий находятся на рассмотрении. 

В июле компания обслуживала около 90 тыс. подключений в 12 странах.

Открытое тестирование интернета Starlink началось в октябре прошлого года в США и Канаде. Цена обслуживания составила $99 в месяц, а также комплект Starlink стоимостью $499 и $50 доставка. 

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Фото: JL IMAGES/ Shutterstock

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