SpaceX поставила 100 тыс. терминалов для приема интернета из космоса

Космическая компания SpaceX отгрузила 100 тыс. терминалов для приема интернета через сервис Starlink. С начала месяца у проекта появилось 10 тыс. новых подписчиков.

Проект по раздаче «космического» интернета Starlink работает уже в 14 странах, сообщил глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

В списке стран — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Дания, Португалия, Новая Зеландия, Австралия.

В других странах заявки на получение лицензий находятся на рассмотрении.

В июле компания обслуживала около 90 тыс. подключений в 12 странах.

Открытое тестирование интернета Starlink началось в октябре прошлого года в США и Канаде. Цена обслуживания составила $99 в месяц, а также комплект Starlink стоимостью $499 и $50 доставка.

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Фото: JL IMAGES/ Shutterstock