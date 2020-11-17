Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно

Статические огневые испытания двигателя прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно. Специалисты потеряли контроль над гидравлической системой. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой. Об этом сообщает портал Space.com

Компания проводила очередные статические испытания, в ходе которых двигатель зажигается без запуска ракеты. Они прошли на космодроме в Южном Техасе.

Глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причину неполадки установить пока не удалось. Также он отметил, что во время испытания сильно выросло давление в напорном баке для жидкого кислорода.

Позже Маск пояснил, что один из двигателей ракеты придется поменять. Но сработал предохраняющий клапан ракеты, который сбросил давление внутри аппарата. Это позволило избежать взрыва в носовой части Starship.

Отмечается, что это уже третьи статические испытания SN8. Первые два состоялись 20 октября и 10 ноября этого года. Они предназначены для подготовки ракеты к испытательному полету на высоте около 15 километров. По данным SpaceX, пробный полет пройдет в ближайшем будущем. Ранее во время испытаний корабль компании Starhopper и прототипы SN5 и SN6 достигали максимальной высоты около 150 метров.

По данным РБК, многие испытания прототипов ракеты SpaceX заканчивались неудачно. В ноябре 2019 года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.Прототипы SN1 и SN3 разорвались на части во время наддува жидким азотом. Starship SN4 также взорвался сразу после запуска из-за утечки топлива. Тогда Маск объяснил неудачу человеческим фактором.

По планам SpaceX, в будущем Starship будет доставлять грузы на Луну и Марс, возвращаясь после этого на Землю.

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