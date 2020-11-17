Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Статические огневые испытания двигателя прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно. Специалисты потеряли контроль над гидравлической системой. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой. Об этом сообщает портал Space.com

Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно

Компания проводила очередные статические испытания, в ходе которых двигатель зажигается без запуска ракеты. Они прошли на космодроме в Южном Техасе.

Глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причину неполадки установить пока не удалось. Также он отметил, что во время испытания сильно выросло давление в напорном баке для жидкого кислорода. 

Позже Маск пояснил, что один из двигателей ракеты придется поменять. Но сработал предохраняющий клапан ракеты, который сбросил давление внутри аппарата. Это позволило избежать взрыва в носовой части Starship.

Отмечается, что это уже третьи статические испытания SN8. Первые два состоялись 20 октября и 10 ноября этого года. Они предназначены для подготовки ракеты к испытательному полету на высоте около 15 километров. По данным SpaceX, пробный полет пройдет в ближайшем будущем. Ранее во время испытаний корабль компании Starhopper и прототипы SN5 и SN6 достигали максимальной высоты около 150 метров.

По данным РБК, многие испытания прототипов ракеты SpaceX заканчивались неудачно. В ноябре 2019 года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.Прототипы SN1 и SN3 разорвались на части во время наддува жидким азотом. Starship SN4 также взорвался сразу после запуска из-за утечки топлива. Тогда Маск объяснил неудачу человеческим фактором.

По планам SpaceX, в будущем Starship будет доставлять грузы на Луну и Марс, возвращаясь после этого на Землю.

Фото: L Galbraith / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2020

КБШЖДХКТН

18 ноября 2020

Hack Life

19 ноября 2020

Tagline Awards

20 ноября 2020

ЛидерыПро

20 ноября 2020

Цифровые инновации для нефтегаза

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма