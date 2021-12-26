SpaceX отправила на МКС средство для космической стирки

Космическая компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию (МКС) очередную посылку с грузом для ее обитателей. Помимо прочего, в посылку попало экспериментальное моющее средство, которое должно помочь космонавтам решить проблему стирки в космосе.

SpaceX отправила на МКС моющее средство для одежды, разработанное корпорацией Procter & Gamble (владеет брендом Tide), сообщает Business Insider.

Все эти годы у космонавтов на станции не было возможности стирать одежду, поэтому они просто меняли комплекты — свежие наборы им доставляли с Земли.

В среднем за год каждому члену команды МКС доставляют примерно 72,5 килограмма одежды.

Пока речь идет о полетах на орбиту, это не самая сложная задача. Но для более дальних полетов понадобится загружать корабль огромным количеством запасных комплектов.

Ученые подсчитали, что для полета на Марс (он, предположительно, продлится около полугода) каждому члену экипажа придется взять с собой почти 227 килограмм одежды.

По этой причине SpaceX озаботилась вопросом космической стирки одежды.

Привычные на земле методы не работают в космосе, поэтому и было разработано экспериментальное чистящее средство (отдельно уточняется, что оно полностью разлагаемо — это крайне важно для замкнутой системы жизнеобеспечения станции).

В ближайший год космонавты будут испытывать космическое средство для стирки, чтобы решить проблему грязного белья будущих межпланетных экспедиций.

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