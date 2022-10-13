SpaceX отправит 82-летнего космического туриста и его супругу к Луне

SpaceX отправит 82-летнего инвестора Денниса Тито и его супругу к Луне. Деннис Тито известен как самый возрастной космический турист в мире – он уже летал в космос в 2001 году на корабле «Союз ТМ-32».

Полет SpaceX анонсировал Bloomberg. Издание не называет точной даты полеты и не раскрывает, сколько Деннис Тито и его супруга Акико заплатили за билет. Сообщается, что вместе с Тито на корабле полетят еще десять пассажиров.

Космический вояж планируют совершить на корабле Starship. Его еще ни разу не использовали для орбитальных полетов. Перед отправкой туристов SpaceX намерена совершить тестовые полеты – первый должен состояться в ноябре.

Деннис Тито имеет опыт космического туриста в качестве члена экипажа «Союз ТМ-32». Корабль выходил на околоземную орбиту в 2001 году и обогнул Землю 128 раз. За полет Тито заплатил $20 млн.

Фото на обложке: SpaceX