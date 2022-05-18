SpaceX стал самым дорогим стартапом США с оценкой $125 млрд

SpaceX Илона Маска стал самым дорогим стартапом США. С учетом последних сделок на вторичном рынке его оценка превысила $125 млрд, что на $10 млрд больше, чем у ближайшего преследователя – финтех-гиганта Stripe, который добрался до такой оценки также за счет сделок на вторичке.

Оценка бизнеса космической компании миллиардера Илона Маска за счет сделок на вторичном рынке превысила $125 млрд, что сделало ее самым дорогим стартапом США и вторым в мире после китайской Bytedance с оценкой $140 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники на рынке, осведомленные о деталях сделок.

Таким образом, SpaceX обогнала американского финтех-гиганта Stripe – оценка первой на $10 млрд больше, чем второй. Стоить отметить, что последняя оценка SpaceX и Stripe основана на данных о сделках, совершенных на вторичном рынке.

Акции SpaceX выросли в цене до примерно $72 долларов за штуку, хотя в октябре 2021 года продавались по $56 – тогда SpaceX стала «гектокорном», то есть компанией, оценка которой превысила $100 млрд.

Основатель SpaceX Илон Маск, который является самым состоятельным человеком планеты с капиталом в более чем $226 млрд, владеет 44% акций SpaceX.

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