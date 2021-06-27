SpaceX запланировала испытательный полет Starship

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сделала анонс на онлайн-конференции по международному развитию космоса. Она сообщила, что компания «действительно находится на пороге» ключевого шага.

«Я надеюсь, что у нас это получится, но мы все знаем, что это сложно», — сказала Шотвелл, выступая на конференции.

Текущий план предусматривает запуск прототипа звездолета из Бока-Чика, штат Техас, и сброс ступени в Мексиканский залив примерно через три минуты.

Ожидается, что космический корабль выйдет на орбиту и совершит посадку на воде около Гавайев примерно через 90 минут.

Прототип звездолета — ранняя версия ракеты, которую Илон Маск представил в 2019 году — имеет высоту около 49 метров и создан из нержавеющей стали. Ракета-носитель, составляющая нижнюю половину ракеты, имеет высоту около около 70 метров.

Engadget напоминает, что перед совершением посадки в мае SpaceX потеряла множество прототипов. Несмотря на то, что некоторые из основных трудностей для компании остались в прошлом, нет никакой гарантии, что последние доработки гарантируют успешное путешествие на этот раз, пишет издание.

SpaceX разрабатывает Starship для запуска грузов и людей в миссии на Луну и Марс. В то время как ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX являются частично многоразовыми, компания стремиться сделать Starship полностью многоразовой. CNBC отмечает, что таким образом ракета становится больше похожа на коммерческий самолет, единственной основной статьей расходов для которого является топливо.

Фото: SpaceX