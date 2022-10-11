На мировом рынке зафиксирован самый резкий спад спроса на ПК за 20 лет

Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года сократились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных компании Gartner. Это самое большое падение с начала работы Gartner в середине 1990-ых.

За июль, август и сентябрь было поставлено 68 млн единиц техники. Главный аналитик Gartner Микако Китагава утверждает, что по результатам третьего квартала наблюдается исторический спад на рынке ПК.

На смену логистическим проблемам с поставками комплектующих пришла новая трудность: большой запас техники при снижении спроса среди потребителей и бизнеса.

Исследование Gartner демонстрирует, что Lenovo остается главным поставщиком на мировом рынке ПК, в третьем квартале компания реализовала 17,1 млн единиц. Вторую строчку занимает HP, которая поставила 12,7 млн единиц.

Предварительные оценки мировых поставок ПК за третий квартал 2022 года

Самое резкое снижение наблюдается в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Африки, где поставки сократились на 26,4% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. По словам Китагавы, эта тенденция обусловлена рядом факторов: снижением делового и потребительского спроса, перепроизводством, а также отказом многих поставщиков работать в России.

На Азиатско-Тихоокеанском рынке (за исключением Японии) поставки сократились на 16,6%, на американском — на 17,3%. Как отмечает Китагава, в США спрос на ноутбуки среди крупных предприятий понизился, в то время, как малый и средний бизнес не продемонстрировали существенного снижения.

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