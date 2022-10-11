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На мировом рынке зафиксирован самый резкий спад спроса на ПК за 20 лет

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года сократились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных компании Gartner. Это самое большое падение с начала работы Gartner в середине 1990-ых.

На мировом рынке зафиксирован самый резкий спад спроса на ПК за 20 лет

За июль, август и сентябрь было поставлено 68 млн единиц техники. Главный аналитик Gartner Микако Китагава утверждает, что по результатам третьего квартала наблюдается исторический спад на рынке ПК.

На смену логистическим проблемам с поставками комплектующих пришла новая трудность: большой запас техники при снижении спроса среди потребителей и бизнеса.

Исследование Gartner демонстрирует, что Lenovo остается главным поставщиком на мировом рынке ПК, в третьем квартале компания реализовала 17,1 млн единиц. Вторую строчку занимает HP, которая поставила 12,7 млн единиц.

Предварительные оценки мировых поставок ПК за третий квартал 2022 года

supplies PC

Самое резкое снижение наблюдается в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Африки, где поставки сократились на 26,4% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. По словам Китагавы, эта тенденция обусловлена рядом факторов: снижением делового и потребительского спроса, перепроизводством, а также отказом многих поставщиков работать в России.

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На Азиатско-Тихоокеанском рынке (за исключением Японии) поставки сократились на 16,6%, на американском — на 17,3%. Как отмечает Китагава, в США спрос на ноутбуки среди крупных предприятий понизился, в то время, как малый и средний бизнес не продемонстрировали существенного снижения. 

Фото на обложке: Unsplash

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