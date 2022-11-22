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Испания увеличила втрое выдачу шенгенских виз россиянам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Испания, которая является для России «недружественной» страной, втрое нарастила выдачу шенгенских виз россиянам. С начала года число выданных «шенгенов» почти достигло 109 тысяч, в то время как многие европейские государства и вовсе прекратили оформлять россиянам визы.

Испания увеличила втрое выдачу шенгенских виз россиянам

С начала 2022 года Испания выдала россиянам 108,8 тысяч краткосрочных шенгенских виз, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные испанского внешнеполитического ведомства.

Испания является страной-членом Европейского союза, а значит носит для России статус «недружественной». 

В то же время количество выданных испанских «шенгенов» еще не достигло значений до пандемии COVID-19, отмечает агентство. Динамика к росту выдачи виз свидетельствует о том, что россияне стремятся чаще посещать западноевропейские страны, уточняет Bloomberg.

Ограничения на въезд в свои страны, а также выдачу шенгенских виз после начала спецоперации на Украине установили несколько европейских стран, в числе которых Финляндия, Чехия, Латвия, Литва.

С 28 февраля российским авиаперевозчикам запрещено заходить в воздушное пространство стран Евросоюза. Это же ограничение установили власти Великобритании, США, Канады.

Фото на обложке: Anastasia Kamysheva / Shutterstock

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