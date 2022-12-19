Почти 60% россиян регулярно получают спам-звонки

Практически 60% россиян продолжают получать спам-звонки — от нескольких раз в день до нескольких раз в месяц. Основная часть респондентов получала звонки с рекламой банковских, медицинский услуг, а также услуг салонов красоты, с предложениями по покупке недвижимости, рекламой страховых компаний.

За последний год продажи по телефону стали более раздражающими и навязчивыми. Практически 30% перестали отвечать на рекламные звонки, а еще около 14% стали использовать антиспам-программы, пишут «Ведомости» cо ссылкой на исследование сервиса сквозной аналитики Calltouch.

Больше всего россиян в телефонной рекламе раздражает отсутствие диалога со стороны звонящего, многократность звонков в рабочее время, а также звонки рано утром или поздно вечером.

В опросе участвовали – 2519 россиян в возрасте 18–55 лет.

Минцифры 15 декабря предложило обязать мобильных операторов бесплатно блокировать рекламные звонки. В ведомстве считают, что инициатива сократит объемы автообзвона, который запрещен законом «О рекламе». Операторы поддерживают предложение, но эксперты говорят, что оно грозит компаниям финансовыми потерями. Голосовой трафик операторов может сократиться на 3–5%.

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