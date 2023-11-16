Российские граждане установили рекорд за 10 лет по числу сделок с недвижимостью в Испании

В первые шесть месяцев 2023 года число сделок россиян с недвижимостью в Испании вышло на уровень 2013-2014 годов, следует из отчета Центра статистической информации нотариата страны, на который ссылается РБК.
Сегодня Испания — одна из немногих стран ЕС, которая все еще выдает «золотые визы» в обмен на инвестиции. Ранее Черногория предоставляла гражданство за инвестиции, однако в начале года страна завершила программу «золотых паспортов».
Объем сделок по купле или продаже недвижимости в Испании гражданами России в январе-июне увеличилось на 50,2% год к году. Всего за полгода россияне стали участниками 2137 таких сделок.
Такие показатели впервые достигнуты с 2013-2014 годов. Во второй половине 2013 года россияне заключили 2426 сделок с недвижимостью, а в первые шесть месяцев 2014 — 2573.
При этом в большинстве случаев речь идет именно о приобретении объектов, нежели об их продаже, говорят директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина.
Общее число сделок с недвижимостью, которые совершили иностранцы в Испании за первые полгода, сократилось до 67,98 тыс., то есть на 7,5%.
Рост числа сделок наблюдался у граждан РФ, Украины и США — на 50,2, 41,6 и 13,6% соответственно.
Однако россияне, украинцы и американцы сильно уступают гражданам Соединенного Королевства, которые остаются лидерами по объемам таких сделок.
Фото на обложке: trabantos /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подводные камни рынка курортной недвижимости в Грузии: что нужно знать?
- 2 Купить недвижимость в ОАЭ: о каких деталях не знают инвесторы
- 3 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
- 4 Недвижимость Дубая: что стоит знать об инвестициях в объекты ОАЭ
- 5 Найти квартиру в ОАЭ для сдачи и продажи: как выбрать район и не нарваться на мошенников
ВОЗМОЖНОСТИ
17 ноября 2023
18 ноября 2023
20 ноября 2023