Минфин повысил минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей

Министерство финансов РФ повысило минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей за 0,75 л готовой продукции. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее ведомство предлагало расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Новые цены будут действовать до конца 2028 года.

С января 2022 года в России произвели 9,4 млн дал игристого вина. Спрос на отечественные напитки увеличился на фоне подорожания и снижения объемов поставок зарубежной продукции.

В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.

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