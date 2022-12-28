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Минфин повысил минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Министерство финансов РФ повысило минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей за 0,75 л готовой продукции. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минфин повысил минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей

Ранее ведомство предлагало расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Новые цены будут действовать до конца 2028 года.

С января 2022 года в России произвели 9,4 млн дал игристого вина. Спрос на отечественные напитки увеличился на фоне подорожания и снижения объемов поставок зарубежной продукции.

В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.

Фото на обложке: Unsplash

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