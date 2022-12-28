Минфин повысил минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей

Министерство финансов РФ повысило минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей за 0,75 л готовой продукции. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее ведомство предлагало расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Новые цены будут действовать до конца 2028 года.
С января 2022 года в России произвели 9,4 млн дал игристого вина. Спрос на отечественные напитки увеличился на фоне подорожания и снижения объемов поставок зарубежной продукции.
В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.
Фото на обложке: Unsplash
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