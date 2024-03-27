«СПБ Биржа» сосредоточится на IPO попавших под санкции российских компаний

Попавшая под санкции «СПБ Биржа» сосредоточится на IPO российских компаний, в отношении которых также действуют западные ограничения, рассказал гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.

Как сообщил Сердюков «РБК Инвестициям», у площадки имеется опыт создания новых рынков и массовых размещений. Попавшая под ограничения биржа «сфокусировалась на развитии рынка санкционных эмитентов, создающих промышленный суверенитет России».

Сердюков напомнил, что у «СПБ Биржи» есть функционирующая инфраструктура, он видит высокий потенциал размещений компаний, чья деятельность связана с приоритетными высокотехнологичными направлениями.

Ранее Министерство финансов выступило с инициативой о решении вопроса с IPO находящихся под санкциями российских компаний.

«СПБ Биржа» оказалась в числе организаций, пополнивших в SDN-list США, в ноябре 2023 года. С тех пор торги иностранными инструментами на площадке остановлены.

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