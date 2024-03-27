«СПБ Биржа» сосредоточится на IPO попавших под санкции российских компаний

Попавшая под санкции «СПБ Биржа» сосредоточится на IPO российских компаний, в отношении которых также действуют западные ограничения, рассказал гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.
Как сообщил Сердюков «РБК Инвестициям», у площадки имеется опыт создания новых рынков и массовых размещений. Попавшая под ограничения биржа «сфокусировалась на развитии рынка санкционных эмитентов, создающих промышленный суверенитет России».
Сердюков напомнил, что у «СПБ Биржи» есть функционирующая инфраструктура, он видит высокий потенциал размещений компаний, чья деятельность связана с приоритетными высокотехнологичными направлениями.
Ранее Министерство финансов выступило с инициативой о решении вопроса с IPO находящихся под санкциями российских компаний.
«СПБ Биржа» оказалась в числе организаций, пополнивших в SDN-list США, в ноябре 2023 года. С тех пор торги иностранными инструментами на площадке остановлены.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Российский аналог Zoom планирует провести IPO
- 4 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 5 Самые ожидаемые IPO 2022 года
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2024
27 марта 2024
29 марта 2024