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«СПБ Биржа» приостановила торги после включения в санкционный список США

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СПБ Биржа» приостановила торги после включения в санкционный список США. Акции площадки на фоне новости резко пошли вниз. Сайт «СПБ Биржи» некоторое время был недоступен, но уже восстановил работу.

«СПБ Биржа» приостановила торги после включения в санкционный список США

«СПБ Биржа» приостановила торги на площадке после новости о ее включении в санкционный список США. Об этом сообщил ТАСС. 

«СПБ Биржа» является крупнейшей в России площадкой для торгов акциями иностранных компаний.

По данным на 18:25 МСК, сайт «СПБ Биржи» был недоступен, но к 18:30 МСК восстановил работу.

На фоне новости о включении «СПБ Биржи» в SDN List США акции площадки на Мосбирже подешевели на 20%. К 18:30 МСК падение продолжилось и составило 22,2%.   

Фото на обложке: Zakharchuk / Shutterstock

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