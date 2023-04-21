«СПБ Биржа» разблокирует торги бумагами иностранных компаний, ведущих деятельность в России

«СПБ Биржа» в новом формате возобновит торги бумагами иностранных компаний, которые ведут основную деятельность в России. Эти бумаги переведут с неторговых на торговые разделы субсчетов депо, и сделки с ними снова станут возможны.
С 24 апреля Санкт-Петербургская биржа возобновит торги ценными бумагами «Яндекса», X5 Group, Ozon, «Циана», TCS Group, HeadHunter, VK, Fix Price – всех иностранных компаний, которые ведут свою основную деятельность в России. Об этом говорится в пресс-релизе «СПБ Биржи».
Бумаги иностранных эмитентов автоматически переведут с неторговых на торговые разделы субсчетов депо. Брокеры снова смогут проводить сделки с данными ценными бумагами. Торги будут проходить в долларах США, дополнительных действий от инвесторов не потребуется, сообщили в «СПБ Бирже».
Ценные бумаги «СПБ Биржи» на новость о возобновлении торгов отреагировали ростом на 1,2%.
Фото на обложке: Ground Picture /
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