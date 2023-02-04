На «СПБ Бирже» в 1,5 раза вырос объем торгов иностранными бумагами

В январе 2023 года объем торгов на «СПБ Бирже» вырос в 1,5 раза и достиг $4,7 млрд. Это в шесть раз ниже прошлогодних значений. Количество сделок в первом месяце нового года тоже выросло по сранению с январем — до 2,85 млн.
Инвесторы продолжают интересовать рынком ценных бумаг из дружественных стран: сейчас на бирже торгуются почти 80 гонконгский акций, среди которых — Alibaba Group, Tencent, China Construction Bank Corporation, PetroChina Company, Aluminum Corporation of China, пишет «Коммерсантъ».
При торговле акциями компаний из недружественных стран инвесторы несут повышенные риски: возможная заморозка активов российких инвесторов на фоне санкций, мировая рецессия и др.
Эксперты объясняют рост показателей в январе конъюнктурой мировых фондовых рынков. Падение по сравнению с минувшем годом вызвано и геополитической ситуацией, а также может быть связано с введением ограничений для неквалифицированных инвесторов.
Решение Банка России об ограничении доступа неквалифицированных инвесторов к покупке бумаг «недружественных» эмитентов оказало значительное негативное влияние на бизнес «СПБ Биржи», отметил аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.
По прогнозам «Цифра брокер», в феврале обороты будут расти по сравнению с январем, хотя и будут значительно ниже, чем в прошлом году.
Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk /
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