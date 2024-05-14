В «СПБ Бирже» раскрыли стратегию по разморозке заблокированных активов

В «СПБ Бирже» озвучили основную стратегию по разморозке заблокированных активов. Она заключается в подаче заявок на индивидуальные лицензии в OFAC. Ранее площадка планировала освободить активы клиентов через продажу депозитария.

Как рассказал гендиректор биржи Евгений Сердюков «РБК Инвестициям», площадка хочет предложить частным инвесторам самостоятельно получать индивидуальные лицензии в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). «СПБ Биржа» готова помочь клиентам с формой заявки и инструкцией по ее подаче.

По словам Сердюкова, «СПБ Бирже» известно о некоторых положительных решениях, принятых в индивидуальном порядке.

«В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов, поэтому наши юристы в помощь инвесторам разработали шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC», — отметил генеральный директор площадки.

Помимо помощи с индивидуальными заявками биржа работает и над коллективным обращением в OFAC и рассчитывает направить его в ближайшие недели.

Подавать заявки самостоятельно клиенты могут на сайте OFAC. Процедура подачи бесплатная. До конца мая подробную инструкцию и список документов разместят на сайте разблокировкаактивов.рф.

Вместе с тем, Сердюков сообщил, что гонконгские бумаги инвесторов, вероятно, удастся разблокировать и без лицензии OFAC.

«Трек по разблокировке акций гонконгских эмитентов, учитываемых в дружественных депозитариях, имеет собственное развитие и не связан с обращением за индивидуальными лицензиями », — пояснил гендиректор «СПБ Биржи».

Он уточнил, что напрямую антироссийские санкции не затрагивают гонконгские активы инвесторов, поскольку у них нет непосредственной связи с юрисдикцией США.

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