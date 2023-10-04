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«СПБ Биржа» запустит торги ETF на акции проводящих байбэк компаний

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СПБ Биржа» запустит торги биржевым фондом на акции проводящих байбэк (обратный выкуп акций) компаний. Вместе с ним на площадке начнут торговаться еще четыре новых ETF, в том числе на золото, недвижимость и кибербезопасность.

«СПБ Биржа» запустит торги ETF на акции проводящих байбэк компаний

«СПБ Биржа» 6 октября запустит торги пятью новыми международными ETF. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Таким образом, общее количество присутствующих на «СПБ Бирже» ETF (биржевых паевых фондов) достигнет 200.

В пятницу на «СПБ Бирже» начнутся торги ETF на недвижимость, кибербезопасность, золото, финтех, а также компании, которые проводят байбэк (выкупают на рынке собственные ценные бумаги).

iShares Gold Trust будет отслеживать цены на золото на спотовом рынке. First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF инвестирует в компании по кибербезопасности. iShares U.S. Real Estate ETF инвестирует в бумаги инвестиционных фондов недвижимости. ARK Fintech Innovation ETF инвестирует в бумаги финтех-компаний.

Invesco BuyBack Achievers ETF инвестирует в компании, которые через байбэк снизили долю своих акций на рынке на 5% за последний год.

Расчеты новыми ETF на «СПБ Бирже» будут проходить в долларах США.  

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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