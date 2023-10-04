«СПБ Биржа» запустит торги ETF на акции проводящих байбэк компаний

«СПБ Биржа» запустит торги биржевым фондом на акции проводящих байбэк (обратный выкуп акций) компаний. Вместе с ним на площадке начнут торговаться еще четыре новых ETF, в том числе на золото, недвижимость и кибербезопасность.

«СПБ Биржа» 6 октября запустит торги пятью новыми международными ETF. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Таким образом, общее количество присутствующих на «СПБ Бирже» ETF (биржевых паевых фондов) достигнет 200.

В пятницу на «СПБ Бирже» начнутся торги ETF на недвижимость, кибербезопасность, золото, финтех, а также компании, которые проводят байбэк (выкупают на рынке собственные ценные бумаги).

iShares Gold Trust будет отслеживать цены на золото на спотовом рынке. First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF инвестирует в компании по кибербезопасности. iShares U.S. Real Estate ETF инвестирует в бумаги инвестиционных фондов недвижимости. ARK Fintech Innovation ETF инвестирует в бумаги финтех-компаний.

Invesco BuyBack Achievers ETF инвестирует в компании, которые через байбэк снизили долю своих акций на рынке на 5% за последний год.

Расчеты новыми ETF на «СПБ Бирже» будут проходить в долларах США.

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